Нужно перевести слово kids
Французский язык
Нужно перевести слово kids
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Kids с английского обозначает - дети.
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