Найдите наибольший общий делитель 1) 232 и 261 2)124 и 147 3)24;48 и 54

Математика
Найдите наибольший общий делитель 1) 232 и 261 2)124 и 147 3)24;48 и 54
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОД (232; 261)=29 НОД (124; 147)=1 НОД (24; 48; 54)=6
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