Прокомментируйте следующее выражение "Жизнь на Земле влияет на атмосферу, а атмосфера влияет на жизнь на Земле"

Гость: Гость:

Это вполне правильное выражение. Жизнь на Земле влияет на атмосферу - люди загрязняют планету своим производством. Атмосфера влияет на жизнь на Земле - без атмосферы не было бы жизни, потому что кислород улетал бы в космическое пространство, а Солнце давно бы нас изжарило.