Прокомментируйте следующее выражение "Жизнь на Земле влияет на атмосферу, а атмосфера влияет на жизнь на Земле"
География
Прокомментируйте следующее выражение "Жизнь на Земле влияет на атмосферу, а атмосфера влияет на жизнь на Земле"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это вполне правильное выражение. Жизнь на Земле влияет на атмосферу - люди загрязняют планету своим производством. Атмосфера влияет на жизнь на Земле - без атмосферы не было бы жизни, потому что кислород улетал бы в космическое пространство, а Солнце давно бы нас изжарило.
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