В разных странах их называют по-разному: ушкуйники, корсары, флибустьеры. 1. Когда был их золотой век? 2. Где был главный район их сосредоточения? 3. В каких районах они промышляли в России? 4. Почему именно здесь? 5.На...

География
В разных странах их называют по-разному: ушкуйники, корсары, флибустьеры. 1. Когда был их золотой век? 2. Где был главный район их сосредоточения? 3. В каких районах они промышляли в России? 4. Почему именно здесь? 5.Назовите самого знаменитого в мире, чье имя запечатлено на картах. Чем интересен этот географический объект? Кратко и строго по пунктам, а не вдержки с энциклопедий. Спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. XVII 2. Карибский бассейн 3. Каспийское море 4. Торговые пути с Азией по Волге 5. Генри Морган
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Решите задание 1.7 пожалуйста
Ответить
Русский язык
Помогите написать номер 90 внизу
Ответить
Математика
НАЙДИТЕ МЕНЬШУЮ БОКОВУЮ СТОРОНУ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ТРАПЕЦИИ, ОСНОВАНИЯ КОТОРОЙ РАВНЫ 10 СМ И 6 СМ, А ОДИН ИЗ УГЛОВ РАВЕН 45 ГРАДУСОВ
Ответить
Геометрия
Много баллов! Найти объём V части цилиндра , изображённой на рисунке
Ответить
Физика
Автомобиль ехал 0,5 часов со скоростью 90 км. С какой скоростю должен ехать велосипе??ист, чтобы проехать тот же путь за 1ч 30мин?
Ответить