В разных странах их называют по-разному: ушкуйники, корсары, флибустьеры. 1. Когда был их золотой век? 2. Где был главный район их сосредоточения? 3. В каких районах они промышляли в России? 4. Почему именно здесь? 5.На...
География
В разных странах их называют по-разному: ушкуйники, корсары, флибустьеры. 1. Когда был их золотой век? 2. Где был главный район их сосредоточения? 3. В каких районах они промышляли в России? 4. Почему именно здесь? 5.Назовите самого знаменитого в мире, чье имя запечатлено на картах. Чем интересен этот географический объект? Кратко и строго по пунктам, а не вдержки с энциклопедий. Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. XVII 2. Карибский бассейн 3. Каспийское море 4. Торговые пути с Азией по Волге 5. Генри Морган
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