В разных странах их называют по-разному: ушкуйники, корсары, флибустьеры. 1. Когда был их золотой век? 2. Где был главный район их сосредоточения? 3. В каких районах они промышляли в России? 4. Почему именно здесь? 5.На...

География

В разных странах их называют по-разному: ушкуйники, корсары, флибустьеры. 1. Когда был их золотой век? 2. Где был главный район их сосредоточения? 3. В каких районах они промышляли в России? 4. Почему именно здесь? 5.Назовите самого знаменитого в мире, чье имя запечатлено на картах. Чем интересен этот географический объект? Кратко и строго по пунктам, а не вдержки с энциклопедий. Спасибо!

Автор: Гость