Автомобиль ехал 0,5 часов со скоростью 90 км. С какой скоростю должен ехать велосипе??ист, чтобы проехать тот же путь за 1ч 30мин?
Физика
Автомобиль ехал 0,5 часов со скоростью 90 км. С какой скоростю должен ехать велосипе??ист, чтобы проехать тот же путь за 1ч 30мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90*30=2700 2700/90=30км/ч - велосипед
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
В книге «Майн Кампф» Гитлер писал: «Таким образом мы, национал – социалисты, начинаем там, где закончили битву шесть веков назад. Мы приостановим б...
Математика
Запиши двух научное число:в нем единиц на 3 больше, чем десятков; сумма двух чисел, ??бозначаемых цифрами,которые нужны,равна 15.
Химия
С раствором нитрата серебра реагирует: 1)K3PO4; 2)FeO; 3)SiO2; 4)CuS Напишите полный ответ, ??ожалуйста.