Автомобиль ехал 0,5 часов со скоростью 90 км. С какой скоростю должен ехать велосипе??ист, чтобы проехать тот же путь за 1ч 30мин?

Физика

Автомобиль ехал 0,5 часов со скоростью 90 км. С какой скоростю должен ехать велосипе??ист, чтобы проехать тот же путь за 1ч 30мин?

Автор: Гость