Запиши двух научное число:в нем единиц на 3 больше, чем десятков; сумма двух чисел, ??бозначаемых цифрами,которые нужны,равна 15.

Математика

Запиши двух научное число:в нем единиц на 3 больше, чем десятков; сумма двух чисел, ??бозначаемых цифрами,которые нужны,равна 15.

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