Запиши двух научное число:в нем единиц на 3 больше, чем десятков; сумма двух чисел, ??бозначаемых цифрами,которые нужны,равна 15.
Математика
Запиши двух научное число:в нем единиц на 3 больше, чем десятков; сумма двух чисел, ??бозначаемых цифрами,которые нужны,равна 15.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это число 96, тк 9>6 на 3 и 9+6=15
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