СРОЧНО ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ЗАДАНИЕ 1

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География
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Африка: Килиманджаро, леопард, Нил Южная Америка: Амазонка, Анды, Бразилия Северная Америка: Кордильеры, Статуя Свободы  Австралия: Большой Водораздельный хребет, кенгуру, панда, скунс, коала Евразия: Кул-Шариф, Камчатка
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