Учитель задал такой вопрос.Определите предел измерений мензурки,цену деления и о??ъём жидкости,налитой в мензурку. _______ ! 40 ! !__ 30_ ! ! 20 ! !_10___!
Физика
Учитель задал такой вопрос.Определите предел измерений мензурки,цену деления и о??ъём жидкости,налитой в мензурку. _______ ! 40 ! !__ 30_ ! ! 20 ! !_10___!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 40 2. Определение цены деления прибора: 1. Найти 2 ближайших штриха (с цифрой) 2. Вычесть разность между ними 3. Сосчитать число делений между ними 4. Разделить разность на число делений 3. Не знаю
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