Составьте предложение со словами. Огромного роста
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Составьте предложение со словами. Огромного роста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой папа огромного роста. Жирафы в Африке огромного роста. В баскетбол берут людей только огромного роста.
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