Петя купил 5 тетрадей по а рублей и 3 альбома по в рублей. Составьте выражение для с??оимости покупки. Найдите стоимость покупки при а = 10,3 и в = 16,8.

Алгебра

Петя купил 5 тетрадей по а рублей и 3 альбома по в рублей. Составьте выражение для с??оимости покупки. Найдите стоимость покупки при а = 10,3 и в = 16,8.

Автор: Гость