Петя купил 5 тетрадей по а рублей и 3 альбома по в рублей. Составьте выражение для с??оимости покупки. Найдите стоимость покупки при а = 10,3 и в = 16,8.
Алгебра
Петя купил 5 тетрадей по а рублей и 3 альбома по в рублей. Составьте выражение для с??оимости покупки. Найдите стоимость покупки при а = 10,3 и в = 16,8.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 5а + 3в ) руб - стоимость покупки а = 10,3 ; в = 16,8 5•10,3 + 3•16,8 = 51,5 + 50,4 = 101,9 ( рублей) Ответ 101,9 рублей
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