Предположите 3 возможных спосиба решения проблем глобального потепления климота на Земле
География
Предположите 3 возможных спосиба решения проблем глобального потепления климота на Земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Чтобы люди нашли альтернативу средствам, которые разрушают озоновый слой. (дейзадорантам) - Начинать пользоваться солнечными батареями - Создавать машины, которые не вырабатывают выхлопные газы
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