Дубровский 1) Как встретили чиновники уездного суда Дубровского-старшего и Троек??рова?

Литература
Дубровский 1) Как встретили чиновники уездного суда Дубровского-старшего и Троек??рова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На Дубровского никто не обратил внимания, а Троекурова встретили с почетом.
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