Примеры стран с высоким и низким качеством жизни?
География
Примеры стран с высоким и низким качеством жизни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С высоким качеством жизни - Китай, США, Япония, Франция. С низким качеством жизни - Аргентина, Германия, Тунис, Бразилия.
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