Ширина прямокутної ділянки на 15 м коротша від її доажини,периметр ділянки дорівнює 126 м.обчисли сторони прямокутника.Розв'язати за допомою РІВНЯННЯ
Алгебра
Ширина прямокутної ділянки на 15 м коротша від її доажини,периметр ділянки дорівнює 126 м.обчисли сторони прямокутника.Розв'язати за допомою РІВНЯННЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай х - ширина ділянки, тоді (х+15) - її довжина. 2(х+х+15)=126 2х+15=63 2х=48 х=48/2 х=24 (см) х+15=24+15=39 (см) Відповідь: 24 см, 39 см, 24 см, 39 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Петя купил 5 тетрадей по а рублей и 3 альбома по в рублей. Составьте выражение для с??оимости покупки. Найдите стоимость покупки при а = 10,3 и в =...
Физика
Английский язык
Русский язык
В каком предложении нужно поставить только ОДНУ запятую? а) Тужит Пахом да не зна??т о ком. б) Он не ответил ни да ни нет. в) И крута гора за...