Ширина прямокутної ділянки на 15 м коротша від її доажини,периметр ділянки дорівнює 126 м.обчисли сторони прямокутника.Розв'язати за допомою РІВНЯННЯ

Алгебра

Ширина прямокутної ділянки на 15 м коротша від її доажини,периметр ділянки дорівнює 126 м.обчисли сторони прямокутника.Розв'язати за допомою РІВНЯННЯ

Автор: Гость