Помогите, пожалуйста решить маленькую задачку Распишите как надо)
Экономика
Помогите, пожалуйста решить маленькую задачку Распишите как надо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изначально - через год Стоимость продукции: 1 - 1,2 Количество рабочих: 1,1 - 1 Инфляция(конечная стоимость денег): 1 - 0,88 1)1/1,1 = 0,909090909 (прод/чел) - изначально 2)1,2*0,88 = 1,056 - перевод конечной цены к первоночальной до инфляции 3)1,056/1 = 1,056 (прод/чел) - через год 4)1,056/0,909090909 = 1.1616 (раз) - отношение конечной и начальной производительности Ответ: увеличилась в 1,1616 раза.
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