Дискография произведений, созданных в союзе А.С.Пушкин - М.И.Глинка

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Дискография произведений, созданных в союзе А.С.Пушкин - М.И.Глинка
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Гость:
Связь, во-первых, творческая: Глинка написал музыку более чем на 70 стихотворений Пушкина. Самые известные - Я помню чудное мгновенье, Я вас люблю, хоть я бешусь и др. И еще опера Руслан и Людмила. А кроме того, Глинка был влюблён в Екатерину Керн, дочь Анны Петровны Керн, которую любил Пушкин. Свой романс Я помню чудное мгновенье он написал после встречи с Екатериной Керн, и получилось, что пушкинское признание матери превратилось в признание Глинки дочери. Глинка был уже женат, пошли разговоры, и жена умоляла его одуматься, хотя сама была ему неверна. Он мечтал тайно жениться на Керн, но и его и её матери были против. Его мать свысока относилась к Анне Петровне, т. к. она ушла от мужа-генерала и вышла замуж за своего кузена, который был на 17 лет моложе. Жили они бедно, да и вообще, они ещё до этого разорились из-за её отца. Глинка посвятил Екатерине очень красивые музыкальные пьесы - романсы, вальс Прощание (очень печальный и нежный) . Пишу так, как помню, но материалов в инете, мне кажется, много. А есть еще очень красивое стихотворение Павла Антокольского Баллада о Чудном Мгновенье, он там как раз говорит о том, как бедствовала А. П. Керн. сорян если не так ответила( 
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