Ода «Вельможа. Каким по мнению поэта, должен быть вельможа? С кого и в чем следует брать пример?

Литература
Ода «Вельможа. Каким по мнению поэта, должен быть вельможа? С кого и в чем следует брать пример?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый главный дворянин служивший царю это Державин. Вельможа должен быть мудрым, честным, верным. Я считаю что пример следует брать с державина т.к он несмотря на свое положение посмел дерзнуть царице, он не забыл забыл о простом народе.
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