Ода «Вельможа. Каким по мнению поэта, должен быть вельможа? С кого и в чем следует брать пример?

Гость: Гость:

Самый главный дворянин служивший царю это Державин. Вельможа должен быть мудрым, честным, верным. Я считаю что пример следует брать с державина т.к он несмотря на свое положение посмел дерзнуть царице, он не забыл забыл о простом народе.