Выпишите градации из поэмы Мцыри Надо 3-4

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Выпишите градации из поэмы Мцыри Надо 3-4
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Гость:
Градация – стилистический прием, расположение слов и выражений, а также средств художественной изобразительности по возрастающей или убывающей значимости. 1.  И видел у других     Отчизну, дом, друзей, родных... (из 4) 2.  Ты хочешь знать, что видел я     На воле? - Пышные поля, (и далее по тексту как бы герой уносится ввысь)   холмы,  груды темных скал, выси горных хребтов и облачко за облачком (из 6) 3. Подготовка барса к битве: (из 17)     ...вой     Протяжный, жалобный как стон     Раздался вдруг... и начал он      Сердито лапой  рыть песок,     Встал на дыбы, потом прилег,     И первый бешеный скачок ... 4. Гибель барса: (из 18) Но враг мой стал изнемогать,  Метаться, медленней дышать... Он встретил смерть... 5. Состояние Мцыри во время боя: (из 18)      Я пламенел, визжал, как он;      Как будто сам я был рожден      В семействе барсов и волков       ....и в груди моей      Родился тот ужасный крик...
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