Выпишите градации из поэмы Мцыри Надо 3-4

Гость: Гость:

Градация – стилистический прием, расположение слов и выражений, а также средств художественной изобразительности по возрастающей или убывающей значимости. 1. И видел у других Отчизну, дом, друзей, родных... (из 4) 2. Ты хочешь знать, что видел я На воле? - Пышные поля, (и далее по тексту как бы герой уносится ввысь) холмы, груды темных скал, выси горных хребтов и облачко за облачком (из 6) 3. Подготовка барса к битве: (из 17) ...вой Протяжный, жалобный как стон Раздался вдруг... и начал он Сердито лапой рыть песок, Встал на дыбы, потом прилег, И первый бешеный скачок ... 4. Гибель барса: (из 18) Но враг мой стал изнемогать, Метаться, медленней дышать... Он встретил смерть... 5. Состояние Мцыри во время боя: (из 18) Я пламенел, визжал, как он; Как будто сам я был рожден В семействе барсов и волков ....и в груди моей Родился тот ужасный крик...