Помогите!!! Мне срочно надо. шестикласникам классный руководитель предложил посе??ить музей кошек и зоопарк. музей кошек посетило 22 учащихся 6-ого класса а зоопарк 26. всего в классе 33 ученика. сколько человек посетило оба за...

Информатика
Помогите!!! Мне срочно надо. шестикласникам классный руководитель предложил посе??ить музей кошек и зоопарк. музей кошек посетило 22 учащихся 6-ого класса а зоопарк 26. всего в классе 33 ученика. сколько человек посетило оба заведения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)22+26=48 2)48-33=15
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