В программе клинического испытания 2-х новых лекарств принимают участие 40 человек. 18-ти из них дают лекарство типа А, 16-ти - типа Б, остальные принимают вместо лекарства плацебо. Определите вероятность того, что случайно вы...

Алгебра

В программе клинического испытания 2-х новых лекарств принимают участие 40 человек. 18-ти из них дают лекарство типа А, 16-ти - типа Б, остальные принимают вместо лекарства плацебо. Определите вероятность того, что случайно выбранный участник этой программы не принимают плацебо.

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