В программе клинического испытания 2-х новых лекарств принимают участие 40 человек. 18-ти из них дают лекарство типа А, 16-ти - типа Б, остальные принимают вместо лекарства плацебо. Определите вероятность того, что случайно вы...
Алгебра
В программе клинического испытания 2-х новых лекарств принимают участие 40 человек. 18-ти из них дают лекарство типа А, 16-ти - типа Б, остальные принимают вместо лекарства плацебо. Определите вероятность того, что случайно выбранный участник этой программы не принимают плацебо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40-(16+18)=6 плацебо 40-6=34 не плацебо 34/40=0.85 и это ответ .
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