Скільки очей в ракоподібних?
Биология
Скільки очей в ракоподібних?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаза у ракообразных могут быть сложными и простыми. Одни из ракообразных имеют только простые глаза (циклопы), большинство высших имеют сложные глаза, у некоторых имеются и те, и другие (рачки-карпоеды).
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