Изобретения, новшества индустриального общества

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Для индустриального общества характерны резкий рост промышленного и сельскохозяйственного производства; ускоренное развитие науки и техники, средств коммуникации, изобретение газет, радио и телевидения; расширение возможностей просветительской и образовательной деятельности; рост населения и увеличение продолжительности его жизни;образование монополии,сращивание промышленного капитала с банковским, значительное повышение уровня и качества жизни в сравнении с предыдущими эпохами; повышение мобильности населения; разделение труда не только в рамках отдельных стран, но и в международном масштабе; централизованное государство; сглаживание горизонтальной дифференциации населения (деление его на касты, сословия, классы) и рост вертикальной дифференциации (деление общества на нации, «миры», регионы).