С раствором нитрата серебра реагирует: 1)K3PO4; 2)FeO; 3)SiO2; 4)CuS Напишите полный ответ, ??ожалуйста.

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Реагирует первый: 3AgNO3+K3PO4=Ag3PO4↓+3KNO3 Так как образуется осадок желтого цвета. Со вторым третьим и четвертым не реагирует, так как у нас раствор нитрата серебра, а соединения 2,3,4 - нерастворимы, а нитрат серебра- это соль, которая не реагирует с оксидами и сульфидами.