Переведите на английский 1.Яожидаю,что они приедут завтра 2.Он часто играет на пианино? 3.Какую книгу ты сейчас читаешь?-Я не читаю книги 4.Мы обедали,когда Джон пришёл 5.Мы живем в Лондоне уже 10 лет 6.Когда мы пришл...

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Переведите на английский 1.Яожидаю,что они приедут завтра 2.Он часто играет на пианино? 3.Какую книгу ты сейчас читаешь?-Я не читаю книги 4.Мы обедали,когда Джон пришёл 5.Мы живем в Лондоне уже 10 лет 6.Когда мы пришли,бабушка готовила обед.Она готовила его 2 часа до нашего прихода

Автор: Гость