Переведите на английский 1.Яожидаю,что они приедут завтра 2.Он часто играет на пианино? 3.Какую книгу ты сейчас читаешь?-Я не читаю книги 4.Мы обедали,когда Джон пришёл 5.Мы живем в Лондоне уже 10 лет 6.Когда мы пришл...
Английский язык
Переведите на английский 1.Яожидаю,что они приедут завтра 2.Он часто играет на пианино? 3.Какую книгу ты сейчас читаешь?-Я не читаю книги 4.Мы обедали,когда Джон пришёл 5.Мы живем в Лондоне уже 10 лет 6.Когда мы пришли,бабушка готовила обед.Она готовила его 2 часа до нашего прихода
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Самолет летел со скоростью 360 км/ч и стал двигаться с ускорением 9м/с^ в течение 10 секунд.Какой скорости достиг самолет и какое расстояние пролет...
География
Биология