Составьть предложения из слов:под,частой,построил,ёлочкой,дом,свой,заяц-беляк.
Русский язык
Составьть предложения из слов:под,частой,построил,ёлочкой,дом,свой,заяц-беляк.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я имею свой дом Под ёлочкой сидел заяц-беляк Мой младший брат построил башенку из кубиков
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