Много баллов! Найти объём V части цилиндра , изображённой на рисунке

Гость: Гость:

Весь объем цилиндра равен 28 Объем с высотой 6 = 24 По рисунку можно найти верхний кусочек цилиндра у которого высота равна 1 так как 7-6=1 1*4=4, так как этот кусочек поделен на 2 => 1*4/2=2 24+2=26