Много баллов! Найти объём V части цилиндра , изображённой на рисунке
Геометрия
Много баллов! Найти объём V части цилиндра , изображённой на рисунке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весь объем цилиндра равен 28 Объем с высотой 6 = 24 По рисунку можно найти верхний кусочек цилиндра у которого высота равна 1 так как 7-6=1 1*4=4, так как этот кусочек поделен на 2 => 1*4/2=2 24+2=26
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