Помогите написать сочинение на тему об экологических проблемах вашего края, нач??ите с непосредственного обращения к читателю, далее объясните почему на эту проблему необходимо обратить внимание, какие шаги надо предпринять и ...
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Помогите написать сочинение на тему об экологических проблемах вашего края, нач??ите с непосредственного обращения к читателю, далее объясните почему на эту проблему необходимо обратить внимание, какие шаги надо предпринять и почему нужно поступить именно так. Текст закончите призывами к реализации ваших предложений. Заранее спасибо. Дам 20 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наш край удивительный. когда другие регионы находятся на экологической катастрофы Курск в десятке самых безопасных городов с точки зрения экологии.Даже наш герб подчеркивает, как мы ценим мир вокруг нас. Голубое поле и синяя полоса с тремя куропатками как бы подчеркивают, что природа нашего края не подвергалась сильному пагубному воздействию. Но не все так просто. Давайте посмотрим правде в глаза это в рейтинге с другими округами наш край неплохо выглядит. посмотрите, что происходит вокруг нас. Леса горят, природа загажена. мы дожили до того, что питьевую воду приходится покупать.автомобильные пробки приводят к загрязнению воздуха. А ведь самое необходимое- вода и воздух. что же делать? Прогресс идет вперед. Я и мои товарищи не сможем в настоящее время бороться с автомобилями. с С нечестными директорами заводов, где не совсем качественные очистные сооружения. но мы можем внести частицу в общее дело. Как говорится-начни с себя. Как? да с малого. пошел в лес- на мусори там. От пакетов и пластика растения перестают правильно расти, от остатков еды заболевают животные. с одной стороны, они травятся, с другой стороны, человеческие объедки- легкая добыча. животные, имея доступ к продовольственным свалкам, теряют навык добычи еды.А костер, не потушили хорошо и все-катастрофа. Люди задыхаются от дыма. горит лес. горит целый мир от маленькой букашки до крупных зверей. к страшному пожару может привести и брошенная бутылка. Срабатывает, как увеличительное стекло. Начни с себя. В малом сохрани этот хрупкий мир, в котором ты живешь. Сегодня ты убрал за собой место в лесу, не бросил пакет, бутылку, а в будущем в роли директора крупного предприятия, решишь проблему с выбросами. а вдруг именно ты станешь мэром или губернатором и будешь думать глобальнее. а проблема одна и та же- сохрани мир вокруг себя. Только изменятся масштабы .
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