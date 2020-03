Помогите пожалуйста,очень срочно нужно. Exercise 7: Translate into English: Мой друг — студент. Он очень занят. Его рабочий день начина- ется рано утром. Он встает в шесть утра, делает зарядку, умывается, одевается и завтра...

Английский язык

Помогите пожалуйста,очень срочно нужно. Exercise 7: Translate into English: Мой друг — студент. Он очень занят. Его рабочий день начина- ется рано утром. Он встает в шесть утра, делает зарядку, умывается, одевается и завтракает. После завтрака он едет в университет. Ему требуется час, чтобы добраться до университета. Сначала он едет на трам- вае, потом на метро и затем на автобусе. Обычно у него четыре пары в день. Мой друг хорошо говорит по- английски и ещё изучает немецкий. Он хороший студент. Exercise 8: Put the words in the correct order to make the questions and answer them: 1. people how learn do new words? 2. Ivan Fedorov was who? 3. will you what subjects at the study university? 4. the is who rector the university of? 5. was your subject favourite what at school? 6. degree programmes of full-time the Bachelor's last university study do for 4 years? 7. named Moscow State University of Printing Arts when was Ivan Fedorov after? 8. faculty what do study you at? 9. graduates from school a secondary do for entrance to a higher institution education apply? 10.do postgraduate you higher know education what about?

Автор: Гость