Помогите пожалуйста!Может ли прямоугольник быть ромбом?Если да,то укажите,в каком случае это возможно.

Геометрия

Помогите пожалуйста!Может ли прямоугольник быть ромбом?Если да,то укажите,в каком случае это возможно.

Автор: Гость