Помогите пожалуйста!Может ли прямоугольник быть ромбом?Если да,то укажите,в каком случае это возможно.

Геометрия
Помогите пожалуйста!Может ли прямоугольник быть ромбом?Если да,то укажите,в каком случае это возможно.
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Гость:
Может , если это квадрат
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