Из посёлка в город велосипедист ехал со скоростью 20км/я. На отдых во время пути он ??отратил времени в 3 раза меньше, чем потратил бы на весь маршрут, если бы ехал без отдыха. За какое время он доехал до города, если это расст...
Математика
Из посёлка в город велосипедист ехал со скоростью 20км/я. На отдых во время пути он ??отратил времени в 3 раза меньше, чем потратил бы на весь маршрут, если бы ехал без отдыха. За какое время он доехал до города, если это расстояние равно 24 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала найдем время, за которое велосипедист прибыл в город без отдыха. 1) 24 / 20 = 1,2 (ч) - столько потратил бы без отдыха Теперь найдем время на отдых: 2) 1,2 / 3 = 0,4 (ч) - столько потратил на отдых И теперь просто сложим эти числа: 3) 1,2 + 0,4 = 1,6 (ч) - столько потратил на весь маршрут
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