Из посёлка в город велосипедист ехал со скоростью 20км/я. На отдых во время пути он ??отратил времени в 3 раза меньше, чем потратил бы на весь маршрут, если бы ехал без отдыха. За какое время он доехал до города, если это расст...

Математика

Из посёлка в город велосипедист ехал со скоростью 20км/я. На отдых во время пути он ??отратил времени в 3 раза меньше, чем потратил бы на весь маршрут, если бы ехал без отдыха. За какое время он доехал до города, если это расстояние равно 24 км?

Автор: Гость