Как запомнить параграф по истории? Я все учу, вроде интересно даже , но через какое то время забываю , или что хуже - путаю даты, названия и т.д. А параграфы то большие ( да и Учитель очень требовательный( что мне делать , люди?
История
Как запомнить параграф по истории? Я все учу, вроде интересно даже , но через какое то время забываю , или что хуже - путаю даты, названия и т.д. А параграфы то большие ( да и Учитель очень требовательный( что мне делать , люди?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читаешь, потом делаешь конспект: даты в соответсвии с хронологией, важнейшие события, причины и т.д.. Заучиваешь, опять читаешь. С утра встаёшь - пробегаешься по конспекту и параграфу. Вот и все.
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