Как запомнить параграф по истории? Я все учу, вроде интересно даже , но через какое то время забываю , или что хуже - путаю даты, названия и т.д. А параграфы то большие ( да и Учитель очень требовательный( что мне делать , люди?

История

Как запомнить параграф по истории? Я все учу, вроде интересно даже , но через какое то время забываю , или что хуже - путаю даты, названия и т.д. А параграфы то большие ( да и Учитель очень требовательный( что мне делать , люди?

Автор: Гость