У какого из веществ (свинца, воска, цинка) при нормальных условиях сила притяжения между частица- ми наибольшая; наименьшая?

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Чем больше масса тела, тем больше притяжение, которое действует на все живые и не живые организмы, это следует с формулы:сила-F=m(масса)*g(10H/кг). Распределим три вещества, по порядку увелечения силы притяжения: Расспишем m=qV 1.Воск: Имеет самую маленькую силу притяжения 2.Цинк 7100кг/м^3V*10H/кг=х 3.Свинец 11300кг/м^3*V*10H/кг=х