Доклад о планете меркурий 4 класс

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Оправдывая свое название в честь древнеримского бога-гонца, Меркурий является самой быстрой планетой в Солнечной системе. Он несётся по орбите вокруг Солнца со средней скоростью 172 тысячи километров в час — примерно на 65 тысяч километров в час быстрее Земли. Год на Меркурии равен 88 земным дням. Меркурий — не только одно из самых горячих мест в нашей Солнечной системе, но и одно из самых холодных. С наступлением темноты температура на Меркурии может упасть более чем на 600 градусов. Меркурий совершает три оборота вокруг своей оси на каждые два оборота вокруг Солнца. Это означает, что если вы захотите пробыть на Меркурии от восхода до восхода — это займёт 176 земных дней. Меркурианские кратеры получают названия в честь известных художников, музыкантов и писателей, в том числе — в честь тех, кто создавал свои произведения для детей.