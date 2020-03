Поставить в будущее время My future job ... rail way transport (deal with) + составить все виды специальных вопросов

Гость: Гость:

My future job WILL DEAL WITH railway transport. - Моя будущая профессия будет связана с железнодорожным транспортом. Whose future job will deal with railway transport? - Чья будущая профессия будет связана с ж/д транспортом? What job will deal with railway transport? - Какая профессия будет связана с ж/д транспортом? What will deal with railway transport? - Что будет связано с ж/д транспортом? Whar kind of transport will my future job deal with? - С каким видом транспорта будет связана моя будущая профессия? What will my future job deal with? - С чем будет связана моя будущая профессия?