Найдите sin a если cos a =1, 0
Математика
Найдите sin a если cos a =1, 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos a =1 в точке 0 sin 0 = 0
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