Какие черты поэтики классицизма проявились в комедии "Недоросль"? Кратко
Литература
Какие черты поэтики классицизма проявились в комедии "Недоросль"? Кратко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Все происходит в одном месте (поместье Простаковых) 2) Все происходит в один день 3) Персонажи четко разделяются на положительных и отрицательных 4) Только один конфликт(высмеивание Митрофана - недоросля) Единство времени, места и действия.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Являются ли все эти предложения сложными ? Если есть ошибки найдите их . 1.Сегодня был очень утомительный день и я никак не могла сосредоточиться...
Математика
Математика
В школьном дворе посадили 30 яблонь 10 слив и несколько вишень .сколко посадили диревев если всего было пасожено 48 деревьев? 60 деревьев?
Английский язык
Поставить в будущее время My future job ... rail way transport (deal with) + составить все виды специальных вопросов