Какие черты поэтики классицизма проявились в комедии "Недоросль"? Кратко

Гость: Гость:

1) Все происходит в одном месте (поместье Простаковых) 2) Все происходит в один день 3) Персонажи четко разделяются на положительных и отрицательных 4) Только один конфликт(высмеивание Митрофана - недоросля) Единство времени, места и действия.