Являются ли все эти предложения сложными ? Если есть ошибки найдите их . 1.Сегодня был очень утомительный день и я никак не могла сосредоточиться на своём деле. 2.Быть милой не означает быть властной и хитрой . 3.Надеюсь и с...

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Являются ли все эти предложения сложными ? Если есть ошибки найдите их . 1.Сегодня был очень утомительный день и я никак не могла сосредоточиться на своём деле. 2.Быть милой не означает быть властной и хитрой . 3.Надеюсь и сегодняшний день будет прекрасен как вчерашний . 4.Одиночество хуже любого страшного зверя. 5.Вера в себя и в своего наставника , дарует тебе силу.

Автор: Гость