Являются ли все эти предложения сложными ? Если есть ошибки найдите их . 1.Сегодня был очень утомительный день и я никак не могла сосредоточиться на своём деле. 2.Быть милой не означает быть властной и хитрой . 3.Надеюсь и с...
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Являются ли все эти предложения сложными ? Если есть ошибки найдите их . 1.Сегодня был очень утомительный день и я никак не могла сосредоточиться на своём деле. 2.Быть милой не означает быть властной и хитрой . 3.Надеюсь и сегодняшний день будет прекрасен как вчерашний . 4.Одиночество хуже любого страшного зверя. 5.Вера в себя и в своего наставника , дарует тебе силу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сегодня был очень утомительный день, и я никак не могла сосредоточиться на своём деле. 2.Быть милой - не означает быть властной и хитрой . 3.Надеюсь, и сегодняшний день будет прекрасен как вчерашний . 4.Одиночество хуже любого страшного зверя. 5.Вера в себя и в своего наставника , дарует тебе силу. 2,3,4 вроде простые
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