Дана прямоугольная трапеция ABCD, проведена диагональ ВD, угол В равен 135 градусам, о??нование AD равно 30 см, BC=CD Найти- основание BD,см?

Математика
Дана прямоугольная трапеция ABCD, проведена диагональ ВD, угол В равен 135 градусам, о??нование AD равно 30 см, BC=CD Найти- основание BD,см?
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Автор: Гость
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Гость:
Вот. Было бы круто, если бы в другой раз с геометрическими задачками ты бы выдавала побольше баллов :" Если есть вопросы - спрашивай!
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