несовершенный вид глаголов пример предложениями
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несовершенный вид глаголов пример предложениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несовершенный вид отвечает на вопрос Что делать? Оля и Витя прыгали со скакалкой, а Ваня рисовал мелом на асфальте. гл прыгали и рисовал - нес. в.
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