С какой интонацией нужно читать стихотворение Ф Тютчев Есть в осени первоначальн??й

Литература
С какой интонацией нужно читать стихотворение Ф Тютчев Есть в осени первоначальн??й
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С выразительной интонацией
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СРОЧНО!!! Скажіть, будь ласка, чи словосполучення "не знали де й дітися" є фразеолог??змом? За відповідь даю 20 балів!!!
Ответить
Русский язык
несовершенный вид глаголов пример предложениями
Ответить
Математика
В первой машине 12кг песка а во втарой 10 на сколько в первой машине больше чем во вт??рой
Ответить
Математика
Дана прямоугольная трапеция ABCD, проведена диагональ ВD, угол В равен 135 градусам, о??нование AD равно 30 см, BC=CD Найти- основание BD,см?
Ответить
Русский язык
Описание картины А.Пластова"Летом"
Ответить