С какой интонацией нужно читать стихотворение Ф Тютчев Есть в осени первоначальн??й
Литература
С какой интонацией нужно читать стихотворение Ф Тютчев Есть в осени первоначальн??й
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С выразительной интонацией
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