Сообщение на тему повести Белкина

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"Повести Белкина" являются замечательным образцом реалистической прозы XIX века. Александр Сергеевич Пушкин создает в этом цикле незабываемую галерею образов, живущих и действующих на фоне прекрасной русской природы. Благородные и сильные, добрые и жестокие, серьезные и лу- кавые — эти герои живут в своем мире, но он прочно вошел в нашу жизнь. Мы уже не мыслим своего существования без героев Пушкина. Они учат нас благородству и терпению, самостоятельности и добру. Остановимся подробнее на повести "Метель". Ее нехитрый сюжет легко запоминается и длительно будоражит фантазерство читателя. Кажется, что это авантюрная повесть, которая задумана автором, чтобы рассказать об удивительных вещах, которые случаются в жизни. Но Пушкин намного мудрее, чем кажется на первый взгляд. Показав двух молодых, легкомысленных людей, автор развивает мысль об ответственности человека за свои поступки. Сколько бы нам ни было лет, мы обязаны мыслить, что последует за нашими действиями, чем они обернутся для окружающих. Марья Гавриловна, ослепленная любовью, бежит из родительского дома, не подозревая, что наказывает себя, может быть, на всю жизнь. Она слишком молода и влюблена, чтобы мыслить о ком-нибудь, кроме Владимира. Оказавшись обвенчанной с неизвестным, она покорно и терпеливо несет свой жребий, не обвиняя никого. Наша героиня утратила надежду на счастье, но сохранила любовь к жизни, окружающим. Она по-прежнему красива и приветлива, ровна в общении со всеми, никому не оказывая предпочтения. Марья Гавриловна прекрасно понимает, что обмануть можно всех, но только не судьбу и Бога. Она более того не пытается этого работать. За свое благородство и верность, покорность судьбе Марья Гавриловна "награждается" встречей с нареченным. Это почти фантастично. Но Пушкин-художник — реалист, и в его произведении все происходит очень логично и правдоподобно. Бурмин открывает героине и читателям самые потаенные глубины души. Он не боится показаться злодеем, оттолкнуть от себя любимую женщину. Молчать для него дальше невыносимо. Мы сочувствуем герою, воспринимая его поступок как легкомыслие, которое только молодостью можно объяснить и простить. За свою жестокую шутку он платит годами одиночества и раскаяния, поэтому получает в конце концов награду от судьбы. Какие прекрасные чувства, возвышенные герои! Повесть "Барышня-крестьянка" озорная и веселая, как ее главная героиня. Лиза Муромская, благовоспитанная и образованная барышня, живущая по законам помещичьего уклада. Но как балованное дитя, она старается обойти законы своего круга. Начитавшись романов, мечтательная натура Лизы жаждет приключений. Девушка представить себе не может, что жизнь сама вскоре сведет ее с Алексеем Берестовым, которого так жаждет увидеть героиня. Простое любопытство, начавшееся как веселая интрига с переодеванием, вскоре перерастает в глубокое и сильное чувство. Молодые люди любят товарищ друга, но любой видит перед собой непреодолимую преграду: Лиза робеет сознаться в содеянной шалости, Алексей видит непреодолимую трудность в браке с крестьянкой. Жизнь сама решает за героев. Им ничего не остается, как просить благословения родителей. Прекрасный мир, шагнувший со страниц произведений Пушкина, учит нас мудрому отношению к жизни, благородству, терпимому отношению к окружающим и близким нам людям. "Повести Белкина", написанные Пушкиным более ста пятидесяти лет назад, по-прежнему интересны, открывают новый мир, способный обогатить возвышенными чувствами. Они являются неиссякаемым кладезем, из которого можно черпать бесконечно.