Найдите значение выражения 4-7 x2/ 2-x - 6 x2/ 2-x при x= - 3/4

Гость: Гость:

Тк общий знаменатель один и тот же, тогда: (4 -7x² - 6x²) /(2 -x) =(4 -13x²) /(2 -x) = =(4 +13*9/16) /(2 +3/4) =(4*16 +117)/16 :(8+3)/4 = =181/16 : 11/4 =181/16 * 4/11 =181/44 =4 5/44 четыре целых пять сорок четвертых