Сочени рассказ об вишне

Гость: Гость:

Жил был один ученик и с читал он себя самым умным.Всегда он говорил,что знает любое задание,любой сложности и никто не сможет его опередить в знаниях его.И вот однажды спросила ученика учительница:"а расскажи-ка нам про Египет".И начал он придумывать правду и не правду,животных которых даже не существует,растений которые место Египта в тундре находились...Так все и узнали,какой ученик,был умный.Прежде чем хвалиться,нужно рассчитывать свои силы,а не хвалиться с поводом и без повода!