Сочени рассказ об вишне

Литература
Сочени рассказ об вишне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был один ученик и с читал он себя самым умным.Всегда он говорил,что знает любое задание,любой сложности и никто не сможет его опередить в знаниях его.И вот  однажды спросила ученика учительница:"а расскажи-ка нам про Египет".И начал он придумывать правду и не правду,животных которых даже не существует,растений которые место Египта в тундре находились...Так все и узнали,какой ученик,был умный.Прежде чем хвалиться,нужно рассчитывать свои силы,а не хвалиться с поводом и без повода!
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