Сочинение 30-40 слов на тему " зачем математике русский язык" помогите)

Гость: Гость:

Русский язык великий и могучий. Знание русской правильной речи необходимо человеку всегда. Мало уметь считать, нужно уметь доказывать, сравнивать. В таких точных науках как математика особенно. Ведь если ты неграмотный, как ты сможешь правильно донести свою мысль, объяснить законы математики, формулы, чтобы люди поняли тебя.