Сочинение 30-40 слов на тему " зачем математике русский язык" помогите)
Русский язык
Сочинение 30-40 слов на тему " зачем математике русский язык" помогите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский язык великий и могучий. Знание русской правильной речи необходимо человеку всегда. Мало уметь считать, нужно уметь доказывать, сравнивать. В таких точных науках как математика особенно. Ведь если ты неграмотный, как ты сможешь правильно донести свою мысль, объяснить законы математики, формулы, чтобы люди поняли тебя.
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