Скажите пожалуйста,что нужно сделать ,какое задание?

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Скажите пожалуйста,что нужно сделать ,какое задание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5)Copy the table and complete it. ice cream. like. biscuits. rice. big. milk. nine. fish. kite. chicken. 5)Скопировать таблицу и заполните ее. мороженое.как.бисквиты.рис.  большой.молоко.девять.  рыбы.  коршун.  курица. /ai/ ice, like,  rice,  nine,  kite /i/    biscuits, big, milk,  fish,  chicken
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