Скажите пожалуйста,что нужно сделать ,какое задание?
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Скажите пожалуйста,что нужно сделать ,какое задание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5)Copy the table and complete it. ice cream. like. biscuits. rice. big. milk. nine. fish. kite. chicken. 5)Скопировать таблицу и заполните ее. мороженое.как.бисквиты.рис. большой.молоко.девять. рыбы. коршун. курица. /ai/ ice, like, rice, nine, kite /i/ biscuits, big, milk, fish, chicken
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