Как вы понимаете предложение? Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка.

Гость: Гость:

Это искусственная фраза, в которой все корневые морфемы заменены на бессмысленные сочетания звуков.Но общий смысл фразы понятен: сущность женского рода что-то сделала с другим существом мужского пола, а затем начала (и продолжает до настоящего момента) делать что-то другое с его детёнышем (или более мелким представителем того же вида).Фраза просто демонстрирует то, что можно узнать часть речи (прилагательное, существительное, наречие, глагол) по его признакам (окончаниям, суффиксам).