Две швеи.получили задание сшить по 96 руб. Одна из них шьет 12 руб.в неделю, второй -16. Какая швея.выполнит работу раньше и на сколько недель?

Математика

Две швеи.получили задание сшить по 96 руб. Одна из них шьет 12 руб.в неделю, второй -16. Какая швея.выполнит работу раньше и на сколько недель?

Автор: Гость