Две швеи.получили задание сшить по 96 руб. Одна из них шьет 12 руб.в неделю, второй -16. Какая швея.выполнит работу раньше и на сколько недель?
Математика
Две швеи.получили задание сшить по 96 руб. Одна из них шьет 12 руб.в неделю, второй -16. Какая швея.выполнит работу раньше и на сколько недель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96+12=108 108+16=124 ответ: сам(а) напишешь
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