Как сделать примеры 3:9=?(ост?) 13:8=(ост)
Математика
Как сделать примеры 3:9=?(ост?) 13:8=(ост)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно найти остаток от деления я вам помогу : 1) выделяем целую часть в первом примере она равна 0 во втором 1 2) вычитаем из числителя целую часть умноженную на знаменатель в первом случае 3 во втором 5 :**
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