Сообщение на тему:Бактерии, маленькое не большое, предложений 10-20

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Бактерии окружают нас всюду. Многие из них очень нужны и полезны человеку, а многие наоборот, вызывают страшные заболевания. Большинство бактерий – это одноклеточные организмы. Они отличаются большим разнообразием форм. В зависимости от формы бактериям даны и названия. Например, бактерии округлой формы называются кокками, бактерии в виде палочек называются бациллами, псевдомонадами или клостридиями. Могут бактерии иметь форму спиралек, тогда их имена спирохеты, вибриллы или спириллы. Не так часто, но случаются бактерии в форме звездочек, разных многоугольников или иных геометрических фигур. Бактерии совсем не велики, их размеры колеблются от половины до пяти микрометров. Самая большая бактерия имеет размер семьсот пятьдесят микрометров. После обнаружения нанобактерий оказалось, что их размеры намного меньше, чем ранее представляли себе ученые. Однако, на сегодняшний день, нанобактерии не слишком хорошо изучены. Некоторые ученые даже сомневаются в их существовании.