Из одного центнера свежих яблок получилось 16 килограмм сушеных На сколько килогр??ммов масса сушеных яблок меньше массы свежих з.228

Математика

Из одного центнера свежих яблок получилось 16 килограмм сушеных На сколько килогр??ммов масса сушеных яблок меньше массы свежих з.228

Автор: Гость