Из одного центнера свежих яблок получилось 16 килограмм сушеных На сколько килогр??ммов масса сушеных яблок меньше массы свежих з.228

Математика
Из одного центнера свежих яблок получилось 16 килограмм сушеных На сколько килогр??ммов масса сушеных яблок меньше массы свежих з.228
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ц =100 кг 1) 100-16= на 84 кг меньше масса сушеных яблок меньше массы свежих
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